В холдинге Kering отчитались о работе в первом квартале 2020 года

Люксовый концерн опубликовал финансовый отчет об итогах работы в январе-марте 2020 года.

Аналитики компании отметили, что из-за закрытия магазинов холдинга по всему миру в первые три месяца текущего года совокупная выручка Kering сократилась на 15,4%, составив 3,2 млрд евро. Продажи Gucci сократились на 23,2%, Saint Laurent – на 13,8%, Alexander McQueen и Balenciaga – на 5,4%. Отмечается, что в основном пострадали часовые и ювелирные бренды, принадлежащие конгломерату, особенно Boucheron и Pomellato.

Эксперты говорят, что результаты первого квартала 2020-го в очередной раз показали, насколько консолидированная выручка Kering зависит от азиатских рынков.