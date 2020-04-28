Вход
ADV



Интересно
Kering (36)
Все сюжеты
Артем Кузелев

В холдинге Kering отчитались о работе в первом квартале 2020 года

  • 142
  • 0
  • 28 Апреля 202017:37
Сюжеты: Kering

Люксовый концерн опубликовал финансовый отчет об итогах работы в январе-марте 2020 года.

Аналитики компании отметили, что из-за закрытия магазинов холдинга по всему миру в первые три месяца текущего года совокупная выручка Kering сократилась на 15,4%, составив 3,2 млрд евро. Продажи Gucci сократились на 23,2%, Saint Laurent – на 13,8%, Alexander McQueen и Balenciaga – на 5,4%. Отмечается, что в основном пострадали часовые и ювелирные бренды, принадлежащие конгломерату, особенно Boucheron и Pomellato.

Эксперты говорят, что результаты первого квартала 2020-го в очередной раз показали, насколько консолидированная выручка Kering зависит от азиатских рынков.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru