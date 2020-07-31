В холдинге LVMH зафиксировали снижение доходов почти на 40%

Люксовый конгломерат отчитался о результатах работы в первом полугодии 2020 года.

Согласно опубликованному LVMH отчету, прибыль конгломерата в первом полугодии текущего года составила 1,96 млрд долларов. Сокращение выручки составило 38% в годовом исчислении. В компании отмечают: «Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления бизнеса в июне, в течение квартала доходы LVMH заметно снизились в США и ​​Европе. В Азии и особенно в Китае, однако, наблюдается заметный рост потребительского поведения».