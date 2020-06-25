В Hugo Boss назвали имя нового генерального директора

Руководство немецкой марки назначило на пост гендиректора Дэниела Гридера, ранее возглавлявшего бренд Tommy Hilfiger.

В начале месяца Дэниел Гридер приступил к исполнению своих обязанностей на посту генерального директора марки Hugo Boss. В компании отмечают, что до 30 сентября, когда бренд окончательно покинет бывший гендир Марк Лангер, официально представлять высший управленческий состав будет финансовый директор Ив Мюллер.

В официальном релизе председатель наблюдательного совета Hugo Boss Герман Вальдемер прокомментировал назначение Гридера: «Дэниел Гридер стал для нас наилучшим кандидатом на пост гендиректора Hugo Boss. Его глобальная компетенция, харизматическая личность, а также обширный международный опыт в сфере управления брендом, продуктом, дистрибуцией, маркетингом и процессами цифровизации делают его идеальным для нас выбором».