Вход
ADV



Интересно
Hugo Boss (48)
Все сюжеты
Артем Кузелев

В Hugo Boss назвали имя нового генерального директора

  • 67
  • 0
  • 25 Июня 202012:20
Сюжеты: Hugo Boss

Руководство немецкой марки назначило на пост гендиректора Дэниела Гридера, ранее возглавлявшего бренд Tommy Hilfiger.

В начале месяца Дэниел Гридер приступил к исполнению своих обязанностей на посту генерального директора марки Hugo Boss. В компании отмечают, что до 30 сентября, когда бренд окончательно покинет бывший гендир Марк Лангер, официально представлять высший управленческий состав будет финансовый директор Ив Мюллер.

В официальном релизе председатель наблюдательного совета Hugo Boss Герман Вальдемер прокомментировал назначение Гридера: «Дэниел Гридер стал для нас наилучшим кандидатом на пост гендиректора Hugo Boss. Его глобальная компетенция, харизматическая личность, а также обширный международный опыт в сфере управления брендом, продуктом, дистрибуцией, маркетингом и процессами цифровизации делают его идеальным для нас выбором».

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru