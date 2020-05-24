В июле дом Dior откроет выставку в Китае

Нашумевшая выставка Christian Dior: Designer of Dreams отправится этим летом в Шанхай.

В шанхайском музее Long Museum West Bund пройдет выставка Christian Dior: Designer of Dreams, которая ранее показывалась в лондонском Музее Виктории и Альберта. Откроется экспозиция парижского дома 28 июля и будет доступна для посещения до 4 октября 2020 года. В экспозиции будет представлено более 250 нарядов марки, иллюстрации Рене Груо и Кристиана Берара, а также работы китайских художников о влиянии китайской культуры на стиль Dior.