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Артем Кузелев

В июле дом Dior представит новую круизную коллекцию

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  • 24 Июня 202023:42
Сюжеты: Dior, cruise 2021

Показ круизной коллекции парижской марки пройдет 22 июля 2020 года в итальянском городе Лечче.

В компании отмечают, что ранее отмененное круизное шоу все-таки состоится. Дефиле пройдет без зрителей в роскошных декорациях и будет доступно онлайн. Креативный директор парижского дома Мария Грация Кьюри пообещала, что в коллекции будет много отсылок к природе Апулии, региона, в котором находится Лечче: «Этот проект очень близок моему сердцу, потому что мой отец родился в Апулии».

 
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