В издательстве Rizzoli выйдет фотоальбом, посвященный лучшим показам Карла Лагерфельда

Через несколько дней в свет выйдет книга, иллюстрированная фотографиями с самых зрелищных шоу Chanel.

Издательство Rizzoli опубликовало релиз, в котором сообщается, что буквально на днях в свет выйдет фотоальбом, посвященный самым зрелищным и запоминающимся показам парижского дома, организованным Карлом Лагерфельдом. Книга получила заголовок Lagerfeld: The Chanel Shows и рассказывает о последних десяти года сотрудничества модельера и марки. В основу издания легли снимки, сделанные британским фотографом Саймоном Проктером, работавшим на шоу Chanel.

Точная дата релиза – 10 сентября. Цена экземпляра – 75 долларов.