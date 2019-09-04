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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (282)
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Артем Кузелев

В издательстве Rizzoli выйдет фотоальбом, посвященный лучшим показам Карла Лагерфельда

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  • 04 Сентября 201923:08
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Через несколько дней в свет выйдет книга, иллюстрированная фотографиями с самых зрелищных шоу Chanel.

Издательство Rizzoli опубликовало релиз, в котором сообщается, что буквально на днях в свет выйдет фотоальбом, посвященный самым зрелищным и запоминающимся показам парижского дома, организованным Карлом Лагерфельдом. Книга получила заголовок Lagerfeld: The Chanel Shows и рассказывает о последних десяти года сотрудничества модельера и марки. В основу издания легли снимки, сделанные британским фотографом Саймоном Проктером, работавшим на шоу Chanel.

Точная дата релиза – 10 сентября. Цена экземпляра – 75 долларов.

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