Вход
ADV
Интересно
Givenchy (133)
Все сюжеты
Артем Кузелев

В Кале открылась выставка, посвященная Юберу де Живанши

  • 186
  • 0
  • 26 Июня 201711:39
Сюжеты: Givenchy

В французском музее Кале открылась выставка, рассказывающая о жизни и творчестве знаменитого кутюрье.

1 / 5
  • Фрагменты выставки Hubert de Givenchy

Проект носит лаконичное название Hubert de Givenchy и представляет собой экспозицию, подробно иллюстрирующую стиль Юбера де Живанши. Особое внимание кураторы выставки уделили иконическим образам, которые кутюрье создал для своих муз Одри Хепберн и Джеки Кеннеди. Всего в проекте представлено 70 нарядов, а также текстиль, архивные ароматы Givenchy и фотографии, которые дают представление о творческой вселенной модельера. Посетить выставку можно до 31 декабря этого года.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru