В Кале открылась выставка, посвященная Юберу де Живанши

В французском музее Кале открылась выставка, рассказывающая о жизни и творчестве знаменитого кутюрье.

1 / 5 Фрагменты выставки Hubert de Givenchy









Проект носит лаконичное название Hubert de Givenchy и представляет собой экспозицию, подробно иллюстрирующую стиль Юбера де Живанши. Особое внимание кураторы выставки уделили иконическим образам, которые кутюрье создал для своих муз Одри Хепберн и Джеки Кеннеди. Всего в проекте представлено 70 нарядов, а также текстиль, архивные ароматы Givenchy и фотографии, которые дают представление о творческой вселенной модельера. Посетить выставку можно до 31 декабря этого года.