В Калифорнии запретили продажу меха

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал запрет на производство и продажу новых изделий из меха животных.

Новый законопроект вступит в полную силу в 2023 году. Документ предполагает полный запрет на одежду, сумки, обувь, тапки, брелоки для ключей и головные уборы из натурального меха. Однако действие закона не распространяется на кожу, шкуры животных и мех, которые используются в религиозных обрядах. Кроме того, меховые изделия, произведенные до принятия закона, также являются исключением.

И это не единственный законодательный акт о защите окружающей среды, принятый в Калифорнии. Здесь также запретят охоту на красную рысь и цирковые выступления диких животных. Губернатор штата подчеркнул: «Калифорния – лидер по защите животных. Сегодня это подразумевает запрет на продажу меха, но мы идем дальше. Мы заявляем всему миру, что такие прекрасные дикие животные, как медведи или тигры, не должны выступать на трапеции или прыгать через огонь».