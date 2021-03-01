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Артем Кузелев

В Kering объяснили, почему Bottega Veneta больше нет в социальных сетях

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  • 01 Марта 202120:14
Сюжеты: Bottega Veneta

Итальянский дом моды решил кардинально изменить свое присутствие в интернете. Однако о сроках перезапуска маркетинговой стратегии в компании не сообщают.

Более месяца назад, не делая никаких заявлений, марка Bottega Veneta избавилась от официальных профилей в социальных сетях, в том числе Instagram, Facebook и Twitter. На днях же Франсуа-Анри Пино, президент и главный исполнительный директор Kering Group, которой принадлежит Bottega Veneta, пояснил решение изменить стратегическое позиционирование бренда. Бизнесмен в частности отметил: «Мы не хотим копировать один и тот же метод для каждого бренда. У Bottega в течение многих лет было очень специфическое видение, которое сейчас только укрепилось». Кроме того, Пино без подробностей сообщил, что теперь в соцсетях бренд будут представлять амбассадоры, поклонники и инфлюенсеры. 

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