В Kering объяснили, почему Bottega Veneta больше нет в социальных сетях

Итальянский дом моды решил кардинально изменить свое присутствие в интернете. Однако о сроках перезапуска маркетинговой стратегии в компании не сообщают.

Более месяца назад, не делая никаких заявлений, марка Bottega Veneta избавилась от официальных профилей в социальных сетях, в том числе Instagram, Facebook и Twitter. На днях же Франсуа-Анри Пино, президент и главный исполнительный директор Kering Group, которой принадлежит Bottega Veneta, пояснил решение изменить стратегическое позиционирование бренда. Бизнесмен в частности отметил: «Мы не хотим копировать один и тот же метод для каждого бренда. У Bottega в течение многих лет было очень специфическое видение, которое сейчас только укрепилось». Кроме того, Пино без подробностей сообщил, что теперь в соцсетях бренд будут представлять амбассадоры, поклонники и инфлюенсеры.