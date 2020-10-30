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Артем Кузелев

В Kering отчитались о результатах третьего квартала 2020 года

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  • 30 Октября 202017:17
Сюжеты: Kering

Финансисты люксового холдинга отметили, что в июле-сентябре текущего года продажи компании заметно выросли.

Результаты работы Kering в третьем квартале 2020 года удивляют и не могут не радовать акционеров. В июле-сентябре группе удалось улучшить показатели, сократившиеся в кризисный второй квартал на 43,5%, и даже достичь уровня прошлого года. В отчетный период выручка холдинга составила 3,72 млрд евро, что всего лишь на 4,3% меньше в годовом исчислении. Темпы роста продаж оказались выше прогнозов, группа начала быстро восстанавливаться.

Из официального отчета Kering также следует, что онлайн-продажи холдинга в третьем квартале выросли на 101,9%.

 
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