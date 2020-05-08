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Артем Кузелев

В компании adidas отчитались о результатах первого квартала 2020 года

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  • 08 Мая 202015:58
Сюжеты: Adidas

Спортивный и стристайл бренд сообщил о сокращении прибыли в отчетный период.

Финансовый отчет adidas по результатам работы в январе-марте 2020 года показал заметное сокращение цифр. Если в планах аналитиков было получить прибыль в размере 263 млн евро, то реальный результат оказался на 93% меньше – 65 млн евро. Сократились и объемы продаж бренда: 5,15 млрд долларов вместо ожидаемых 5,26 млрд. Главной причиной такого положения дел, по мнению экспертов, стала пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой были закрыты 70% магазинов adidas.

Однако пандемия показа и неожиданно положительный эффект. Онлайн-продажи марки выросли на 35%, из-за чего руководство adidas смотрит в будущее с оптимизмом.

 
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