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Артем Кузелев

В компании Chanel рассказали о кадровых перестановках

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  • 28 Января 202122:16
Сюжеты: Chanel

С начала июля главой направления устойчивого развития компании и президентом корпоративного фонда Fondation Chanel станет Кейт Уайли. На этих постах она сменит Андрэу д’Авак, которая уйдет летом на пенсию.

На новом посту Кейт Уайли займется продвижением стратегии устойчивого развития, долгосрочных обязательств и опыта дома Chanel. В официальном релизе марки сообщается: «Кейт глубоко разбирается в бизнес-операциях и проблемах устойчивого развития в цепочке создания стоимости и была выбрана на эту должность благодаря своему обширному опыту в этой области».

Известно, что ранее Уайли занимала должность исполнительного директора по вопросам устойчивого развития в группе Mars.
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