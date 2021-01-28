В компании Chanel рассказали о кадровых перестановках

С начала июля главой направления устойчивого развития компании и президентом корпоративного фонда Fondation Chanel станет Кейт Уайли. На этих постах она сменит Андрэу д’Авак, которая уйдет летом на пенсию.

На новом посту Кейт Уайли займется продвижением стратегии устойчивого развития, долгосрочных обязательств и опыта дома Chanel. В официальном релизе марки сообщается: «Кейт глубоко разбирается в бизнес-операциях и проблемах устойчивого развития в цепочке создания стоимости и была выбрана на эту должность благодаря своему обширному опыту в этой области».