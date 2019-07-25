Вход
ADV



Интересно
GAP (63)
Все сюжеты
Артем Кузелев

В компании Gap новое назначение

  • 102
  • 0
  • 25 Июля 201917:00
Сюжеты: GAP

Пост президента и креативного директора линии Old Navy заняла Нэнси Грин.

Руководство компании Gap Inc. сообщило, что Нэнси Грин была приглашена на пост президента и креативного директора марки Old Navy. Отмечается, что бренд основан самой Грин, но до последнего времени она руководила брендом Athleta. С августа Нэнси займет новый пост, на котором будет отвечать за дизайн, производство, мерчендайзинг и маркетинг Old Navy.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru