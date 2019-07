В компании Gap новое назначение

Пост президента и креативного директора линии Old Navy заняла Нэнси Грин.

Руководство компании Gap Inc. сообщило, что Нэнси Грин была приглашена на пост президента и креативного директора марки Old Navy. Отмечается, что бренд основан самой Грин, но до последнего времени она руководила брендом Athleta. С августа Нэнси займет новый пост, на котором будет отвечать за дизайн, производство, мерчендайзинг и маркетинг Old Navy.