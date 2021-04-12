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Артем Кузелев

В компании Ralph Lauren новый креативный директор

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  • 12 Апреля 202111:19
Сюжеты: Ralph LAUREN

Дизайнер Ральф Лорен назначил нового креативного директора агентства, отвечающего за развитием линий Polo, Luxury, Lauren Home и RL content studio. На этой должности Натана Копана сменил Джек Бехт.

Известно, что в последнее время компания Ralph Lauren переживает процесс массовых сокращений персонала. По всему миру холдинг уволит 15% или 3600 сотрудников. На волне реорганизации в Ralph Lauren попрощались с креативным директором Натаном Копаном, однако вскоре сообщили о новом назначении. Пост занял Джек Бехт, имеющий успешный опыт работы в рекламной индустрии. Известно также, что новый креативный директор ранее возглавлял цифровое отделение Selfridges и курировал рекламу люксового сегмента в издательстве Condé Nast.

 
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