В компании Ralph Lauren новый креативный директор

Дизайнер Ральф Лорен назначил нового креативного директора агентства, отвечающего за развитием линий Polo, Luxury, Lauren Home и RL content studio. На этой должности Натана Копана сменил Джек Бехт.

Известно, что в последнее время компания Ralph Lauren переживает процесс массовых сокращений персонала. По всему миру холдинг уволит 15% или 3600 сотрудников. На волне реорганизации в Ralph Lauren попрощались с креативным директором Натаном Копаном, однако вскоре сообщили о новом назначении. Пост занял Джек Бехт, имеющий успешный опыт работы в рекламной индустрии. Известно также, что новый креативный директор ранее возглавлял цифровое отделение Selfridges и курировал рекламу люксового сегмента в издательстве Condé Nast.