В компании WGSN рассказали о палитре сезона весна-лето 2022

Эксперты, специализирующиеся на прогнозировании трендов, представили цвета, которые станут актуальными через два года.

Главным оттенком всего 2022 года специалисты назвали WGSN розовый Orchid Flower. По мнению экспертов, этот цвет глубокий, гиперреалистичный, наполняющий энергией и создающий позитивный настрой.

В число прогнозируемых трендов также попали кремовый Butter, желто-оранжевый Mango Sorbet, оливковый Olive Oil и синий Atlantic Blue.