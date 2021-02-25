В конце апреля Майкл Корс представит юбилейную коллекцию

Этой весной американский дизайнер отмечает юбилей творческой деятельности. Свою 40-ю коллекцию Майкл Корс представит 20 апреля 2021 года.

Виртуальный показ Michael Kors сезона осень-зима 2021/22 стартует с выступления Kors Live на Бродвее. Корс, который и сам является поклонником театра, поддержит театральный район Нью-Йорка и сделает два пожертвования в национальный Фонд актеров: от своей компании и от себя лично.

«Свой путь я начал в 21 год и никогда не мог представить, что буду здесь спустя 40 лет делиться своей коллекцией со всем миром. Мне посчастливилось делать то, что я люблю всю жизнь, и хочу использовать эту возможность, чтобы поддержать нью-йоркское театральное сообщество, которое сильно люблю. Я рад представить юбилейную коллекцию и поддержать город, который сделал меня тем, кто я есть», – говорится в официальном пресс-релизе бренда.