фото: Алена Левченко,

Анискина Маргарита



В KORSTON CLUB HOTEL состоялся финал всероссийского конкурса «Топ Модель России 2017» и «Топ Модель PLUS 2017».

Красавицы со всех уголков России собрались в Москве, где поборолись за главную «топ» корону страны! Впервые за 7 лет успешной работы по проведению всероссийских конкурсов красоты компания «AlexGroup» решила изменить принципы и сделать два конкурса в одном. Два типа прекрасного: высокая модель и красавица с выдающимися формами.

«Девушка должна осознавать, что она прекрасна, чувствовать себя уверенно на подиуме и с достоинством преподносить себя. Наша главная задача - показать женское начало во всем его великолепии, установить свои российские стандарты красоты модели и определить лучшую из лучших в 2017 году », - пояснил создатель конкурсаАлександр Абдулимов.

Конкурс «Топ Модель России 2017» и «Топ Модель PLUS 2017» нацелен на выявление и поддержку начинающих моделей со всей страны, энергичных, увлеченных саморазвитием, стремящихся к творчеству девушек. Он дает возможность каждой из участниц, обратить на себя внимание профессионалов модельного бизнеса, заручиться их поддержкой и нередко, получить достойный контракт.

Шоу - балет «ELIT S» завораживающим выступлением в темноте с зажжёнными фонарями открыли конкурс . Затем на сцене появились роскошные участницы cшикарным вечерним макияжем от лидера косметической компании Светланы Мигель «Mary Kay» , в элегантных образах в стиле «Коко Шанель» под романтичные мотивы французского шансона в живом исполнении певицы «Малины». После такого незабываемого выхода, гостей События ожидал конкурс купальников. Здесь можно было оценить все: и подиумный шаг, и фигуру конкурсанток «Топ Модель России 2017», и умение держаться на сцене.

Не менее эффектно появились перед гостями и модели PLUS в ультрамодных нарядах из капсульной коллекции «SWEET DAY» весна-лето 2018 от NN by PONOMAREV, представленную в этом году на «Mercedes-Benz Fashion Week». Целеустремленные, красивые и уверенные в себе участницы предстали в трех разных образах: для бодрого утра - casual activity, делового дня - business dress и романтического вечера - evening dress.

После исполнения нескольких песен легендарным Романом Рябцевым, которого зал встретил бурными аплодисментами, на подиуме развернулось настоящее шоу, представленное участницами «Топ Модель России 2017».Шикарный показ в стиле гранж осень-зима 2018 от дизайнера Вадима Мерлиза бренда «VADIM MERLIZ», ранее представленный на «Mercedes-Benz Fashion Week 2017» под оригинальное живое выступление стильной и экстравагантной Lady Rocknrolla (Werewolf Family).

В финале конкурса на сцене появилась непревзойденная Наталья Соловей в стильном наряде с шоу балетом «ELITS». Их шикарное музыкально - танцевальное выступление сопровождалось фейерверком. Это было феерично!

То, что произошло дальше, вызвало настоящий фурор у всех присутствующих - шоу купальников с участием моделей PLUS. Дорогие меха, зажигательные танцы участниц - зал аплодировал стоя. После такого выступления членам жюри пришлось долго совещаться, ведь все девушки достойно представили себя на конкурсе.

Михаил Дорожкин, Алексей Куличков, Роман Рябцев, Михаил Багдасаров, Андрей Пономарев, Вадим Мерлиз, Франческа Чаоппи, Александр Белов, Сергей Листопад, Роман Огнев, Кристина Белова, Эдуард Каневский, Владислав Григорян, все-таки сделали свой выбор и присудили заветные короны от«Kristina Belova couturier»

«Топ Модель России 2017»:

«Топ Модель России 2017» - Русанова Анастасия (Магнитогорск).

«Топ Модель России 2017. Первая вице мисс» - Симонова Анна (Рязань).

«Топ Модель России 2017. Вторая вице мисс» - Колоколова Татьяна (Курск).

«Топ Модель России 2017. Третья вице мисс» - Шмидт Евгения (Москва).

«Топ Модель России 2017. Четвертая вице мисс» - Манашова Анастасия (Москва).



«Топ Модель PLUS 2017»:

«Топ модель PLUS 2017» - Феодориди Алина (Санкт-Петербург).

«Топ модель PLUS 2017». Первая вице мисс» - Тищенко Анна (Севастополь).

«Топ модель PLUS 2017». Вторая вице мисс» - Черноглазова Юлия (Москва).

«Топ модель PLUS 2017». Третья вице мисс» - Городняя Марина (Красноярск).

«Топ модель PLUS 2017». Четвертая вице мисс» - Степанова Анастасия (Уфа).



Все участницы получили не только незабываемые эмоции, но и ценные подарки от организаторов и партнеров конкурса, контракты от рекламных и других компаний. А две победительницы в номинации «Топ Модель России 2017» и «Топ Модель PLUS 2017», помимо всего прочего, возможность принимать участие в конкурсе «Топ Модель СНГ 2017» в Ереване с 28 ноября по 10 декабря, ценные подарки от «ZEPTER», «MARYKAY», «SWEETLOOK», «PROMODUSCHOOL», «GASAY», «LADYSHARM».

В финале События на сцене появился неожиданный сюрприз - авторский торт от юного 13-летнего кондитера Ивана Чупова - основателя кондитерской «LITTLECAKEMOSCOW», победителя многих кулинарных премий и фестивалей. Гости Премии признались, что торт был не просто вкусным, но и очень необычным.

Так же в этот вечер на сцену выходили исполнители: Юлия Лебеда, Cонаса Каба, Юлия Berg и Bruno,Наталья Соловей, Малина, Сергей Савин, Юрий Чаловский, Юлия Лут, Art Deco Dans, Алена Валенсия, Марин, Lady Rocknrolla (Werewolf Family),

Ведущими Премии стали: VJ Арчи, Катя Гусева.

Так же среди гостей были замечены: Евгений Герасимов, Юлия Шилова, Наталья Калаус, Злата Чапурная, Дмитрий Торин, Ольга Миллер и другие.

Организатор: Продюсерский центр «Alex Group» («Российская красавица», «Топ Модель России», «Топ модель Plus», «Юная Российская Красавица» « Топ Мисс СНГ»), Александр Абдулимов, Ольга Шумилова, Алена Захарчук, Георгий Жуков, Маргарита Гусева.

Генеральный партнер конкурса: KORSTON CLUB HOTEL

BEATY партнёр: официальный партнер компания «Mary Kay» - лидер косметической компании Светлана Мигель, CMAS.

Генеральный информационный партнёр: радиостанция «РУССКИЙ ХИТ».

Официальный перевозчик конкурса: Спринт Авто

Партнеры События: «BRITHAIRGROUP», «ZEPTER», «MIRATO AZIA», «HEYA», «MARYKAY», «SWEETLOOK», «LADYSHARM», «SILKWAY», ПРЕКРАСНЫЕ СЫРЫ «АТОН», «FLEURDAVINCI»,«РУСЪПАЙ», «БУРЖУА», «SPETSFORMA» , «ASTREL», «PROMODUSCHOOL», «NAIRI TRAVEL», « DR.LAURA», «МЕДЭСТЕТ», «KRISTINA BELOVACOUTURIER», «ABStyle», «BEATY.ROOM.1», «POTHOFAST», «LITTLE CAKEMOSCOW», Planeta TV, «Национальный Центр Здоровья».

Официальные фотографы конкурса: Павел Мастер, Алена Левченко, Павел Генов, Анискина Маргарита.