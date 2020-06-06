В косметической компании Coty думают о сотрудничестве с Ким Кардашьян

На этой неделе стало известно, что косметический гигант ведет переговоры с Ким Кардашьян о выпуске линии косметики.

На данный момент Coty уже владеет контрольным пакетом акций марки косметики и уходовых средств, созданной Кайли Дженнер. Сделка, состоявшаяся в прошлом году, стоила компании 600 миллионов долларов. В среду появилась информация о том, что руководство Coty рассматривает возможность сотрудничества с Ким Кардашьян, что сразу же на 7% подняло в цене акции косметического гиганта. Правда, никаких подробностей о переговорах пока что не сообщается.