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Артем Кузелев

В косметической компании Coty думают о сотрудничестве с Ким Кардашьян

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  • 06 Июня 202021:46

На этой неделе стало известно, что косметический гигант ведет переговоры с Ким Кардашьян о выпуске линии косметики.

На данный момент Coty уже владеет контрольным пакетом акций марки косметики и уходовых средств, созданной Кайли Дженнер. Сделка, состоявшаяся в прошлом году, стоила компании 600 миллионов долларов. В среду появилась информация о том, что руководство Coty рассматривает возможность сотрудничества с Ким Кардашьян, что сразу же на 7% подняло в цене акции косметического гиганта. Правда, никаких подробностей о переговорах пока что не сообщается.

 
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