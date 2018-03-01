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Артем Кузелев

В Levi's почтили память Альберта Эйнштейна

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  • 01 Марта 201817:30
Сюжеты: Levi's

Американская марка перевыпустила лимитированным тиражом любимую куртку великого ученого.

Линейка Levi’s Vintage Clothing пополнилась репликой курткой модели Menlo Cossack Jacket. Известно, что эту вещь очень любил сам Альберт Эйнштейн, о чем свидетельствуют некоторые фотографии 1930-х годов. Чтобы отдать дань уважения великому ученому, американская компания приобрела в 2016 году на аукционе Christie’s экземпляр, который принадлежал Эйнштейну. Дальше дизайнеры марки воспроизвели куртку и выпустили лимитированным тиражом в 500 штук.

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