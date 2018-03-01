В Levi's почтили память Альберта Эйнштейна

Американская марка перевыпустила лимитированным тиражом любимую куртку великого ученого.

Линейка Levi’s Vintage Clothing пополнилась репликой курткой модели Menlo Cossack Jacket. Известно, что эту вещь очень любил сам Альберт Эйнштейн, о чем свидетельствуют некоторые фотографии 1930-х годов. Чтобы отдать дань уважения великому ученому, американская компания приобрела в 2016 году на аукционе Christie’s экземпляр, который принадлежал Эйнштейну. Дальше дизайнеры марки воспроизвели куртку и выпустили лимитированным тиражом в 500 штук.