8-ядерный BQ Space уже в продаже

Российский бренд электроники BQ объявил о старте продаж флагманского смартфона BQ-5201 Space.

Главным конкурентным преимуществом новой модели является высокопроизводительный 8-ядерный процессор MT6753 в тандеме с новейшей ОС Android 7.0 и поддержкой 4G модуля с функцией VoLTE. Такой CPU устанавливается пока что далеко не во все бюджетные смартфоны.

Для обеспечения быстродействия работы в смартфоне установлены 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной, которая легко расширяется до 128 Гб посредством Micro SD карты.

Еще одной оригинальной особенностью BQ-5201 Space можно назвать его 5,2-дюймовую диагональ экрана. Благодаря такому оптимальному размеру дисплея смартфон не выскальзывает и удобно лежит в руке, а IPS-матрица с HD-разрешением, выполненная по технологии ONCELL, выводит просмотр видео и фотографий на новый уровень.

Длительное использование смартфона без подзарядки достигается за счет энергоёмкого Li-polymer аккумулятора мощностью 4000 мАч. Также энергопотребление можно регулировать с помощью специальных настроек на самом смартфоне, что позволяет серьезно увеличить время работы устройства.

Основная камера в BQ-5201 Space имеет разрешение 16 МП, фронтальная - 13 МП, что идеально подойдет для любых видов съемки, а также для фотографий при слабом освещении или в плохих погодных условиях благодаря вспышке и автофокусу.

Кроме того, в смартфоне установлен фронтальный датчик отпечатков пальцев, который надежно защитит данные пользователя от посторонних людей.

Смартфон можно приобрести за 10990 рублей в официальном интернет-магазине производителя www.shop.bq-mobile.com.

В линейке также представлена более бюджетная версия модели BQ Space - BQ-5202 Space Lite c 4-ядерным процессором MT6737, 2 ГБ ОЗУ и 13 МП камерой. Розничная стоимость BQ-5202 Space Lite составляет 8990 рублей. По остальным характеристикам BQ-5202 Space Lite не уступает своему старшему брату BQ Space. Подробнее узнать о модели можно также на официальном сайте производителя.

BQ - российский бренд портативной электроники, основанный в 2013 году. Основной ассортиментный портфель составляют мобильные телефоны, смартфоны и планшетные компьютеры в бюджетном ценовом сегменте. Активное развитие BQ обусловлено сотрудничеством с крупными сетевыми ритейлерами и центрами технической поддержки в РФ, Беларуси, Казахстане.

Официальный сайт — www.bq-mobile.com

Полные технические характеристики модели BQ-5201 Space :

Дисплей 5.2'' IPS

Разрешение HD 1280*720

Операционная система Android 7.0

Процессор MT6753, 8 ядер, 1300 MHz

Оперативная память 3ГБ

Встроенная память 32ГБ

Мобильная связь GSM 850/900/1800/1900 мГц

Мобильный Интернет LTE band: FDD B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B20 (800MHz), TDD B38 (2600MHz) 3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE

WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n

Bluetooth Версия 4.0

Количество SIM 2

Карта памяти Micro SD до 128 ГБ

Разрешение камеры Передняя 13 МП / Задняя 16 МП

Навигация GPS

Емкость 4000 мАч

Размер устройства 148.7 х 72.5 х 9,1 мм

Вес устройства 162 гр