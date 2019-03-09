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Артем Кузелев

В Лондоне открылась фотовыставка о Ли Бауэри

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  • 09 Марта 201910:12

Портреты и луки легендарного дизайнера и художника можно будет увидеть до конца апреля.

В лондонской галерее Michael Hoppen Gallery начала работу выставка фотографа Фергуса Греера. Проект Fergus Greer: Leigh Bowery – Looks, как следует из названия, посвящен жизни и творчеству Ли Бауэри – дизайнера и художника-перформансиста, пик славы которого пришелся на 1980-1990-е годы. В экспозицию вошли снимки Греера, которые он делал в течение шести лет дружбы с Бауэри вплоть до самой смерти художника. Работает выставка с 7 марта по 27 апреля.

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