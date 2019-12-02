В Лондоне открылась выставка платьев Alexander McQueen

Экспозиция Roses открылась в пространстве Alexander McQueen на Old Bond Street.

В последний день ноября в Лондоне открылась экспозиция архивных нарядов дома Alexander McQueen. Выставка Roses разместилась в торговом пространстве марки на Старой Бонд-стрит и посвящена нарядам, созданным Александром Маккуином и Сарой Бертон под влиянием красоты роз. Каждый образ сопровожден историей его создания. Также на выставке можно увидеть небольшой фильм,в котором глава ателье Alexander McQueen Джуди Халил рассказывает обо всех этапах создания знаменитого алого платья с розой на подоле, созданное Срой Бертон для коллекции сезона осень-зима 2019/20.