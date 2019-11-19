В Лондоне пройдет выставка о доме Prada

В будущем году в Лондонском Музее дизайна откроется экспозиция, рассказывающая историю итальянской марки.

В 2020 году (точная дата пока что не называется) в Лондонском Музее дизайна откроется выставка, посвященная истории итальянского дома Prada. Работая над проектом Prada: Front and Back, кураторы имели доступ к архивам марки, хранящимся в миланской штаб-квартире. Одна из задумок экспозиции – показать посетителям не только прошлое, но и намекнуть на то, в каком направлении движется бренд под руководством Миуччи Прада.