В Лос-Анджелесе покажут концертные наряды Эми Уайнхаус

Музей премии Грэмми анонсировал выставочный проект, посвященный оригинальному стилю соул-певицы.

Выставка, получившая название Beyond Black – The Style Of Amy Winehouse, откроется 17 января и будет работать до середины апреля 2020 года. В залах Музея Грэмми можно будет увидеть самые эффектные наряды Эми Уйанхаус, кроме того, в экспозицию войдет личные вещи певицы и даже записи песен, ранее не представлявшихся широкой публике. В ноябре 2020-го многие предметы с выставки можно будет приобрести на аукционе Julien’s Auctions, деньги от продаж с которого будут направлены в Фонд Эми Уайнхаус, занимающегося предотвращением последствий наркотической и алкогольной зависимости среди молодежи.