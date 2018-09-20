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Артем Кузелев

В Лос-Анджелесе запретили продажу меха

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  • 20 Сентября 201816:44

Власти Лос-Анджелеса решили последовать примеру других прогрессивных городов и ввели запрет на продажу натурального меха.

Законодатели Лос-Анджелеса проголосовали за абсолютный запрет на продажу изделий из натурального меха в городе. В официальном релизе администрация Лос-Анджелеса сообщает: «Мы рады прекратить жестокую и бесчеловечную практику. Лос-Анджелес всегда был лидером в вопросах гуманности, а это прекрасный следующий шаг в данном поле. Надеемся, скоро вся страна введет такой же запрет».

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