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Артем Кузелев

В LVMH отчитались о результатах работы в первом квартале 2020 года

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  • 19 Апреля 202014:15
Сюжеты: LVMH

Люксовый холдинг опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2020 года. Общая выручка компании за отчетный период снизилась на 15% в годовом исчислении.

Согласно обновленным данным, самые большие финансовые потери наблюдаются в секторе часов и ювелирных украшений: Bulgari, Hublot, Сhaumet, Tag Heuer и Zenith потеряли 24% выручки. Продажи в сегменте одежды упали на 9%, менее всего пострадала марка Dior, в отличие от брендов Givenchy, Celine и Fendi, показавших самые худшие результаты. Чтобы компенсировать снижение продаж, руководство конгломерата приняло решение о снижение в 2020 году общих расходов на 40% за счет отмены и переноса мероприятий и модных показов. Маркетинговые и рекламные траты марок также будут оптимизированы.

В компании также отметили нарастающие к середине весны тренды. В Европе ситуация остается все еще неопределенной, а вот азиатский рынок оживает и постепенно возвращаться к докризисным показателям. К примеру, на начало апреля в Китае продажи показали рост в 50% в годовом исчислении. В LVMH также отмечают рост интернет-продаж Louis Vuitton и Sephora на территории Европы, Китая, Японии и США.

 
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