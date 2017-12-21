В Манеже увидели "Сказки для взрослых"

В Москве состоялась выставка «Здравствуй, Италия». Одной из ярчайших представленных экспозиций стали фотовыставка с инсталляциями Анны ДеЛуна «Сказки для взрослых».

Экспозиция представляла собой 5 инсталляций-фотозон и одновременно с этим 5 различных фото-историй. Следует отметить, что при создании всех представленных образов принимали участие российские дизайнеры.

В день открытия выставки, 5 декабря, инсталляции стали неотъемлимой частью шоу финала проекта Followthefabrika. Большой журавль-оригами и кубики-лего пришлись особенно по душе режиссеру показа. Финалисты, Екатерина Мячина и Никита Окишев, получили от Анны ДеЛуна сертификаты на фотосессию.

Но было бы несправедливо весь успех предписывать только Анне. За ее спиной работает целая сплоченная команда: стилисты, визажисты, дизайнеры. Каждая представленная фотозона в Манеже является воплощением задумки: перенести атмосферу со съемочной площадки в реальность. В этом была определенная сложность. За считанные дни декоратор Натали Паук собирала, красила, ремонтировала декорации, участвующие в съемках. Покраска и сборка продолжалась до самого открытия. Ведь то, что снято на фотосессиях можно всегда довести до идеала в Photoshop, а для выставки в помещении все должно выглядеть идеально здесь и сейчас. Именно ее журавли-оригами, украшенные подиумы, большие кубики лего, гигантские подарочные коробки и стильная обстановка каждой фотозоны сыграли решающую роль в успехе выставки-инсталляции Анны ДеЛуна. Посетители остались в восторге! Они могли вспомнить себя в детстве на фоне зоны с большими Lego, представить себя на отдыхе с фламинго, почувствовать себя маленькой Дюймовочкой или Питером Пеном на фоне большого журавля. Представить себя на обложке модного журнала на фоне Мондриана. Самой популярной экспозицией стала серия Battle in Wonderland с двумя большими красными птицами. Кто-то называл их гусями, кто-то летающими динозаврами, но, по словам Анны ДеЛуна, это именно журавли. Для нее это волшебная птица, приносящая удачу.

Вот лишь несколько из отзывов, оставленных в соцсетях:

«Фотозоны – это нечто! Очень крутые инсталляции – реально шедевры современного искусства!»

«Помимо нереально ярких фотозон в Манеже, у вас волшебные работы»

На волне такого положительного фидбека Анна решила не останавливаться и готовит новую выставку уже в январе. Обязательно будем держать вас в курсе.

Фото: PR-отдел Followthefabrika

