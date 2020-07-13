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Артем Кузелев

В марке Burberry назначили главу линии ready-to-wear

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  • 13 Июля 202013:44
Сюжеты: BURBERRY

Развитием сезонных коллекций британского бренда займется Эдриан Ворд-Риз, ранее возглавлявший мужскую линию Burberry.

В британской марке назвали имя нового главы линий ready-to-wear. До прихода в Burberry Эриан Ворд-Риз работал старшим вице-президентом и управляющим директором Dior Homme. Источники близкие британскому бренду говорят, что, кроме сезонной линии, в ближайшем будущем руководство Burberry создаст два новых бизнес-подразделения – линии аксессуаров и обуви.

 
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