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Артем Кузелев

В марке Mango назначили нового исполнительного директора

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  • 14 Марта 202013:34
Сюжеты: Mango

Во главе испанского бренда встал Тони Руис, ранее занимавший пост генерального директора компании.

Руководство испанского бренда Mango объявило о назначении нового главного исполнительного директора. Пост CEO марки занял Тони Руис, который с 2015 года является членом совета правления компании, а также ее финансовым директором. В последние два года Руис занимал пост генерального директора.

Кроме того, в испанской марке сообщили, что теперь председателем совета правления станет Исак Андик. В состав совета войдут директор по развитию и франчайзингу Даниель Лопес и директор по связям с общественностью и развитию мужской линии Джонатан Андик.

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