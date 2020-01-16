В марке Opening Ceremony большие перемены

На этой неделе американский бренд сообщил сразу две новости, которые изменят его историю.

Для начала появилось известие о том, итальянская группа компаний New Guards Group, владеющая Off-White, Heron Preston и Palm Angels, приобретает Opening Ceremony. Руководить маркой продолжат креативные директора Умберто Леон и Кэрол Лим.

На следующий день появилась новость о том, что Opening Ceremony закроет в этом году все свои магазины. Леон и Лим так прокомментировали решение: «Мы ненадолго отходим от мультибрендового ритейла, чтобы вернуться с новым вдохновляющим, наполненным любовью и актуальным опытом, который всегда отличал Opening Ceremony».