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Артем Кузелев

В марке Opening Ceremony большие перемены

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  • 16 Января 202021:41
Сюжеты: Opening Ceremony

На этой неделе американский бренд сообщил сразу две новости, которые изменят его историю.

Для начала появилось известие о том, итальянская группа компаний New Guards Group, владеющая Off-White, Heron Preston и Palm Angels, приобретает Opening Ceremony. Руководить маркой продолжат креативные директора Умберто Леон и Кэрол Лим.

На следующий день появилась новость о том, что Opening Ceremony закроет в этом году все свои магазины. Леон и Лим так прокомментировали решение: «Мы ненадолго отходим от мультибрендового ритейла, чтобы вернуться с новым вдохновляющим, наполненным любовью и актуальным опытом, который всегда отличал Opening Ceremony».

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