В марке Trussardi сменилось руководство

Новый владелец итальянского бренда доверил руководство Маэлле Манделли и Джузеппе Пинто.

В феврале этого года инвестиционный фонд QuattroR приобрел контрольный пакет акций компании Trussardi S.P.A. После этого в марке начались кадровые перестановки и реструктуризация. На днях во главе бренда встали Маэлла Манделли на посту главного исполнительного директора и Джузеппе Пинто, ставший главным операционным директором. К своим обязанностям топ-менеджеры приступят в сентябре, однако Томазо Труссарди сохранит за собой должность главы Trussardi.