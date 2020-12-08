В марке Victoria’s Secret новый главный исполнительный директор

В американской компании рассказали о кадровых перестановках в топ-менеджменте.

После полутора лет сотрудничества бренд Victoria’s Secret попрощается с Джоном Мехасом. На посту главного исполнительного директора его сменит Мартин Уотерс, который будет подчиняться финансовому директору группы L Brands Стюарту Бургдерферу. Ранее Уотерс занимал должность главы международного подразделения и увеличил количество магазинов марки за границей до более 700.

Также в Victoria’s Secret назвали имя нового директора по персоналу, должность заняла Лаура Миллер. Исполнительным вице-президентом по продажам на территории Северной Америки стала Бекки Берингер, главным дизайнером линии Victoria’s Secret Lingerie – Джени Шаффер.