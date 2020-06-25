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Артем Кузелев

В Marks & Spencer отказались от использования шерсти альпаки

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  • 25 Июня 202012:33
Сюжеты: Marks & Spencer

Представители британской марки подтвердили, что компания исключит материал из своих будущих коллекций.

Причиной для отказа от использования в производстве шерсти альпаки стало новое исследование организации PETA, которое доказало факты жестокого обращения с альпаками на одной из крупнейших перуанских ферм. Отреагировав на решение британской марки, зоозащитники подчеркнули, что оно избавит многих альпак от мучений. Кроме того, в PETA отметили, что производство шерсти альпаки имеет и серьезные экологические последствия. Исследования подтверждают, что этот материал в шесть раз вреднее для экологии, чем полиэстер, и в четыре раза, чем модал, вискоза, искусственный шелк, лайоселл, акрил и другие веганские материалы.

 
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