В Marks & Spencer отказались от использования шерсти альпаки

Представители британской марки подтвердили, что компания исключит материал из своих будущих коллекций.

Причиной для отказа от использования в производстве шерсти альпаки стало новое исследование организации PETA, которое доказало факты жестокого обращения с альпаками на одной из крупнейших перуанских ферм. Отреагировав на решение британской марки, зоозащитники подчеркнули, что оно избавит многих альпак от мучений. Кроме того, в PETA отметили, что производство шерсти альпаки имеет и серьезные экологические последствия. Исследования подтверждают, что этот материал в шесть раз вреднее для экологии, чем полиэстер, и в четыре раза, чем модал, вискоза, искусственный шелк, лайоселл, акрил и другие веганские материалы.