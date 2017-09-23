В Майкопе пройдет Международный фестиваль молодых дизайнеров «ЭТНОМОДА»

С 26 по 28 сентября в столице Республики Адыгея городе Майкопе пройдет Международный фестиваль молодых дизайнеров «ЭТНОМОДА». Его главной площадкой станет сцена Государственной филармонии Республики Адыгея. Борьба за Гран-при развернётся по 4 основным номинациям:

– «Этномотивы в современной одежде» (коллекции прет-а-порте);

– «Экзомода» (коллекции с элементами фольклорной стилизации и косвенных этнореплик в одежде);

– «Сценический костюм» (коллекции одежды для сцены в национальном стиле);

– «Прикладное творчество и модные аксессуары» (работы в этностиле с использованием традиционных материалов и технологий).

Работу жюри возглавит знаменитый аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, фэшн-гуру Александр Хилькевич. «Этника сегодня является одним из главных источников вдохновения для современной моды. До недавнего времени в России был только один суперконкурс, полностью ориентированный на синтез национальных традиций и актуальных трендов – это конкурс «Сибирская этника», который каждую осень мы проводим вместе с прославленной Омской школой дизайна. Отлично, что ежегодно стал проводиться и Фестиваль «Этномода» в Майкопе.

В последние несколько лет я вижу появление очень сильных дизайнеров на Кавказе, которые создают интересные образы, смело объединяя национальную самобытность с передовой модной стилистикой. Это верный путь, т.к. традиции можно сохранить, только развивая и интерпретируя их в контексте современности. Например, только что завершился конкурс «Подиум», который входит в тройку самых сильных дизайнерских конкурсов нашей страны, жюри которого я возглавляю. На нём дизайнеры Кавказа очень достойно себя показали.

Отмечу коллекции Хаджемуковой Фаины и Шовдыговой Марины (Майкоп), Федотовой Виктории (Майкоп), Гобеевой Аланы (Владикавказ), Цхобребовой Зарины и Габараевой Кристины (Владикавказ), Анны Поповой (Майкоп), Ушар Саины (Нальчик), Бекоева Хоха (Цхенвал), Тлуповой Марианны (Нальчик), Глашевой Фатимат и Салакаевой Адили (Нальчик), Бриковой Виктории (Майкоп). Надеюсь, что сейчас в Майкопе я снова встречусь с ними, а также открою новые имена!» – говорит Александр Хилькевич.

Лучшие коллекции Фестиваля станут участниками не только гала-показа, но и торжеств в честь ежегодного государственного праздника «День национального адыгского (черкесского) костюма», который отмечается в Республике Адыгея 28 сентября.