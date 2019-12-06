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Бижутерия, украшения, драгоценности (647)
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Артем Кузелев

В Милане можно посетить выставку украшений Van Cleef & Arpels

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  • 06 Декабря 201920:27
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Экспозицию составили произведения высокого ювелирного искусства, материалы из архивов дома и эскизы украшений.

В Палаццо Реале в Милане начала работу выставка Van Cleef & Arpels: Time, Nature, Love. В экспозиции представлены произведения высокого ювелирного искусства, созданные мастерами французского дома с самого момента его основания в 1906 году. Вниманию посетителей предлагаются украшения, часы и другие драгоценные изделия Van Cleef & Arpels. Кроме того, на выставке можно увидеть архивные материалы и эскизы изделий. Посетить ее можно до 23 февраля 2019 года.

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