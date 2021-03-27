В Минпромторге России не верят в предстоящее подорожание одежды и обуви на 30%

По данным издания «Коммерсантъ», в связи с ростом цен на хлопок и другие закупочные материалы, в России в скором времени подорожает одежда и обувь. Согласно заявлениям нескольких производителей, россиянам стоит ожидать скачка расценок на 30%.

В компании Marc O’Polo AG отмечают, что стоимость хлопка увеличилась на 20-35%, что вызовет рост цен на конечные изделия на 20-30%. Еще на 20% выросли цены на другие ткани. В S.Oliver Shoes добавили, что увеличились расценки на материалы из нефтепродуктов, которые используются в производстве обуви. Рост составил порядка 20%. Ожидается, что эти факторы станут драйверами резкого роста цен, который российские покупатели заметят летом 2021 года. При этом, по мнению экспертов, в первую очередь подорожает продукция российских марок.

В Министерстве промышленности и торговли России подтвердили, что в первые месяцы 2021 года хлопок действительно подорожал на 30-35%. Однако в Минпромторге пояснили, что товары на рынке на состоят из хлопка на 100%, а значит, по мнению представителей ведомства, опасаться россиянам нечего.

«Если смотреть на состав одежды, то в основном на рынке представлена продукция, которая содержит не 100%-й хлопок. Поэтому делать однозначные выводы о зеркальном удорожании всей одежды на треть в связи с удорожанием хлопка некорректно», – отметили в министерстве.