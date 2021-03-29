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Артем Кузелев

В Missoni рассказали о реорганизации в компании

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  • 29 Марта 202110:34
Сюжеты: Missoni

Коронакризис заставил итальянскую компанию пересмотреть собственную структуру, в ходе чего было принято несколько кардинальных решений.

Генеральный директор Missoni Ливио Проли отметил: «В связи с сокращением и эволюцией потребления в секторе моды, отмечаемыми на фоне пандемии, предприятие проводит внутреннюю реструктуризацию в сегментах дизайна и коммуникации, чтобы улучшить естественные синергии и качественные преимущества коллекций».

Одним из решений в рамках реорганизации стал уход Маргериты Миссони с поста креативного директора молодежной линии M Missoni. Дочь Анджелы Миссони больше не будет заниматься созданием коллекций бренда, однако останется близка к семейной компании. При этом сообщается, что сама линейка продолжит существование под управлением внутренней команды дизайнеров.

Кроме того, Ливио Проли сообщил о двух назначениях в компании. Сыновья Витторио Миссони, являющегося братом Анджелы Миссони, Джакомо и Оттавио-Младший станут генеральным директором филиала Missoni в США и главой направления устойчивого развития соответственно.

 
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