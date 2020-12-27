В моде ирригаторы: что это и в чем его плюсы

Каждый день люди чистят зубы зубными щетками, зубными нитями очищают пространство между зубов, ополаскивают полость рта специальными средствами, которые помогают избавиться от остатков пищи, зубного налета и неприятного запаха. Есть еще одно приспособление, которое помогает следить за здоровьем полости рта.

Ирригатор, или водяной флоссер - устройство, которое за счет струи воды, направленной определенным напором на какой-либо участок полости рта, очищает даже маленькие непролазные щелочки, убирает зубной налет, до которого не достала щетка или зубная нить, и избавляется от вредоносных бактерий. Благодаря данному девайсу довольно сильно повышается эффективность ежедневной гигиены полости рта, а также улучшается ее состояние.

Еще о преимуществах ирригатора расскажет врач-стоматолог, терапевт Олеся Забелина.



"Для того, чтобы здоровье зубов и десен всегда оставалось крепким, необходимо правильно следить за ними. В помощь по уходу за полостью рта стоматологи советуют использовать такое устройство, как ирригатор. Именно он помогает не только ухаживать за зубами и деснами, также он прекрасно справляется с очисткой брекетов, имплантов, коронок и даже протезов." - рассказывает специалист сети клиник ЦИДК.



Зачастую, говоря об уходе за полостью рта, люди подразумевают лишь чистку зубов, но про межзубные участки не стоит забывать, так как именно в них чаще развиваются вредные бактерии, которые появляются из кусочков оставшейся пищи. Также стоит заметить, что и зубной налет, который чаще привыкли видеть лишь на зубах, развивается в промежутках между зубами. И бактерии, и налет приводят к разрушению зубов и воспалению десны.



Ирригаторы бывают трех видов:



Стационарные

Работают от ближайшей розетки, устанавливаются в ванной комнате, довольно долговечны, а также оснащены большем количеством режимов, которые пригодятся в правильном и приятном уходе за полостью рта.



Портативные

Работают от аккумулятора, их можно перемещать по необходимости, удобен в поездках и путешествиях, меньше и легче, чем стационарный. В отличие от стационарного, переключение режимов более резкое, за счет чего труднее в регулировке для детей и людей с больными участками в полости рта.



Проточные

Устанавливаются в ванной комнате, крепятся либо к головке душа, либо к водопроводному крану, не зависят от розетки, аккумулятора и емкости с водой, но труднее в пользовании и, как и стационарные, их нельзя использовать вне зоны досягаемости.





При покупке ирригатора, в комплекте с ним прилагаются специальные насадки. Чаще всего это:

- Насадка для чистки зубов и десен, стандартная для всех моделей ирригаторов

- Насадка для очистки мест под брекетами и краями десны от налета - ортодонтическая. Вместо нее спокойно можно использовать стандартную насадку, но ортодонтическая удобнее.

- Насадка с тонким наконечником из мягкой резины называется пародонтологической, и помогает очистить пространство у десневого края и в зубодесневом кармане. Данная насадка не может быть использована на максимальной мощности.

- Насадка для удаления налета помогает эффективно обработать импланты, коронки и мосты. У нее есть наконечник с тремя пучками щетинок.

- Также существует специальная насадка для чистки языка, с помощью которой можно избавиться от налета на языке, который служит причиной неприятного запаха изо рта.

- Насадка в виде щетки нужна для дополнительной очистки полости рта от налета. Стоит заметить, что хоть она и напоминает обычную зубную щетку, но ей нельзя ее заменить.

- Существует также насадка, не предназначенная для полости рта - назальная. Ее использование связано со специальными указаниями врача, которые даны в процессе лечения или профилактики ринита и гайморита.



Стоит отметить, что спектр данных устройств на рынке довольно обширен. Как говорится, на вкус и цвет. Но не нужно заблуждаться, что данный девайс позволяет реже посещать стоматологический кабинет.

Если при пользовании ирригатором возникли какие-либо проблемы, всегда обращайтесь к специалистам: стоматологам.