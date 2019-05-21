В мономагазине Penny Black прошел день с итальянским стилистом Sebastian Paul Dora

В ТРЦ «Афимолл Сити» в мономагазине Penny Black Универмага ХЦ прошел день со стилистом Sebastian Paul Dora. Итальянский персональный шопер консультировал покупателей, собирал образы и давал советы по подбору стиля.

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По мнению Себастьяна особое внимание этим летом следует обратить на натуральные ткани: хлопок, лен, деним. Главными трендами сезона он назвал: морской стиль, графичные принты и цветочные рисунки, белый цвет и оттенки розового.

Музыкальный set от DJ, шампанское, красивые цветы и розовые макарони — новая коллекция Penny Black впечатлила гостей и ценителей бренда.

Penny Black — это всемирно известный итальянский бренд концептуальной одежды для современных активных женщин, живущих в ритме мегаполиса. В сети ХЦ марка Penny Black представлена в универмагах: «Бухарест», «Лейпциг», «Афимолл Сити», «Рублевский» и «Сокольники».

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