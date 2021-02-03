В московском Музее моды рассказали о расписании лекций на февраль

Музей моды опубликовал расписание онлайн-лекций из цикла «А знаете ли вы? История моды с Русланом Миграновым». Проект продолжится в привычном формате на официальном Youtube-канале музея. Все лекции, как и прежде, будут начинаться в 18.00 по московскому времени.

Февральский цикл стартует в ближайшую субботу, 6 февраля 2021 года. В рамках лекции «Мода на сундук» куратор Руслан Мигранов на примере экспоната из собрания музея расскажет об истории багажной моды.

В субботу, 13 февраля 20201 года, пройдет лекция «Металлическое кружево Пако Рабана», посвященная дню рождения дизайнера. Руслан Мигранов расскажет о металлических платьях, которые создавал Рабан.

В субботу, 20 февраля 2021 года, на канале музея пройдет лекция, посвященная творческому пути Юбера де Живанши. Речь зайдет и о работе дизайнера над костюмами для фильмов 1960-х годов.

Последняя в месяце лекция состоится в субботу, 27 февраля 2021 года. Выпуск «Свадебная мода в стиле Гэтсби» будет посвящен свадебным нарядам «ревущих двадцатых».

В Музее моды также сообщили о возвращении рубрики, посвященной дизайнерам, оказавших сильное влияние на современную моду.