В московском «VOLTA CLUB» пройдет финал конкурса «Королева столицы 2017»

Продюсерский центр Gold Production вновь открывает двери в мир красоты, эстетики и грации!



11 июля в одном из модных концертных залов Москвы – «VOLTA CLUB» состоится грандиозное финальное шоу конкурса красоты «Королева столицы 2017».



Вас ожидает концертная шоу-программа: звезды отечественной эстрады, на протяжении всего вечера будут исполнять для Вас известные и любимые хиты, современный театрализованный перфоманс и совершенно новый формат дефиле наших участниц.



16 уверенных в себе, красивых и смелых девушек будут бороться за главный приз – звание победительницы! Оружие каждой – очарование и шарм.



Членам жюри, в состав которого вошли звезды российского шоу-бизнеса, представители медиа-сферы, а также профессионалы в области моды и красоты, будет не легко выбирать победительницу, ведь каждая участница по-своему удивительна.



Обладательницу Гран-При конкурса выбираете Вы, путем смс-голосования, которое сейчас проходит на сайте: http://gold-production.ru/korolevamoscow



Ведущими шоу станут Екатерина Кузьмина и Дмитрий Володин, а само финальное шоу будет транслироваться на телеканале FASHION TV.



Билеты на мероприятие приобретайте на сайте: http://gold-production.ru/korolevamoscow

Такое событие нельзя пропустить!



Дресс-код: коктейль.

Место: клуб “VOLTA”, ул. Бумажный проезд, Д.19, стр. 3

Дата: 11 июля 2017

Время: 19.00