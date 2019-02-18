В Москве идет биеннале «Мода и стиль в фотографии 2019»

В российской столице стартовала международная биеннале, которая продлится до конца июля.

В программу биеннале «Мода и стиль в фотографии» вошло около 40 выставок, которые несколько месяцев будут работать на разных площадках от Мультимедиа Арт Музея до «Манежа». Гости мероприятия смогут увидеть фотоработы Альберта Уотсона, Альберто Гарсия-Аликса, Аньес Варда, Жан-Батиста Уина, Франка Орвата, Валери Белен, Михаила Грачева, Игоря Верещагина, Юрия Роста и других известных мастеров. В качестве главной темы фестиваля организаторы выбрали на этот раз «Близкое – далекое».