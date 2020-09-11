В Москве на конкурсе «Царица России» состоится незабываемое зрелище

Окунись в царскую сказку, и на твоей голове засияет самая роскошная Корона Российской Империи, а в душе останется восторг и восхищение от царской программы конкурса! Мы предлагаем принять участие в самом грандиозном и масштабном проекте среди всех российских конкурсов красоты. Вес, рост и возраст значения не имеют.

Мероприятие пройдёт 10 сентября в Доме торжеств «Государь»!

Посетителей праздника красоты ждет:

красная дорожка;

награждение номинантов;

концертная программа;

благотворительный аукцион;

звездные гости и звездные ведущие;

номинации в рамках конкурса;

мегавечеринка и фотосессия со звездами.

Мы можем отличаться друг от друга всем: цветом кожи, религией, взглядами на жизнь, но перед лицом истинной красоты у каждого из нас замирает сердце. Организаторы обещают – будет красиво, весело и сказочно! Каждая конкурсантка приложит все усилия, чтобы доказать, что именно она достойна звания «Царица России». Главным партнером мероприятия является благотворительный Фонд «Анна» Дмитрия Нагиева. Заяви о себе и стань Царицей подиума.

Жюри конкурса:

Ирина Волынец – кандидат в Президенты России 2018, обладательница званий «ПОЛИТИК ГОДА 2019» и «ЧЕЛОВЕК ГОДА 2020», член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка, эксперт по личной эффективности и отношениям.

Роман Голденберг – издатель федеральной сети глянцевых журналов о ярких личностях «ShowMens&ShowWomеns», а также одноименного спутникового телеканала светской хроники, основатель премии «Человек года» по версии ShowМens&ShowWomens, основатель инновационной IT лаборатории Goldenberg Show Systems.

И другие яркие звезды. Подробнее смотрите на официальном сайте.

Прохор Шаляпин – певец.

Родион Газманов – шоумен и певец.

Родриго Эрнесто Гомез – посол Сальвадора.

Анна Штуккерт - инвестор, организатор International Congress of Investments.

Сергей Борг Белый – психолог, тарлтон, медиум.

Нушикян Елизавета – основатель Bees Media Group и Фонда Дмитрия Нагиева «Анна».

Аккредитация для СМИ: @eliza_nush

Следи за последними новостями конкурса и подавай заявки на участие через сайт http://www.tsaritsarussia.ru или на официальной странице в Instagram через директ: https://instagram.com/tsaritsa_russia1?igshid=xicw0r99nsoq

Ты можешь успеть! Будь первой!