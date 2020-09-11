В Москве на конкурсе «Царица России» состоится незабываемое зрелище

Окунись в царскую сказку, и на твоей голове засияет самая роскошная Корона Российской Империи, а в душе останется восторг и восхищение от царской программы конкурса! Мы предлагаем принять участие в самом грандиозном и масштабном проекте среди всех российских конкурсов красоты. Вес, рост и возраст значения не имеют.
Мероприятие пройдёт 10 сентября в Доме торжеств «Государь»!
Посетителей праздника красоты ждет:
- красная дорожка;
- награждение номинантов;
- концертная программа;
- благотворительный аукцион;
- звездные гости и звездные ведущие;
- номинации в рамках конкурса;
- мегавечеринка и фотосессия со звездами.
Мы можем отличаться друг от друга всем: цветом кожи, религией, взглядами на жизнь, но перед лицом истинной красоты у каждого из нас замирает сердце. Организаторы обещают – будет красиво, весело и сказочно! Каждая конкурсантка приложит все усилия, чтобы доказать, что именно она достойна звания «Царица России». Главным партнером мероприятия является благотворительный Фонд «Анна» Дмитрия Нагиева. Заяви о себе и стань Царицей подиума.
Жюри конкурса:
Ирина Волынец – кандидат в Президенты России 2018, обладательница званий «ПОЛИТИК ГОДА 2019» и «ЧЕЛОВЕК ГОДА 2020», член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка, эксперт по личной эффективности и отношениям.
Роман Голденберг – издатель федеральной сети глянцевых журналов о ярких личностях «ShowMens&ShowWomеns», а также одноименного спутникового телеканала светской хроники, основатель премии «Человек года» по версии ShowМens&ShowWomens, основатель инновационной IT лаборатории Goldenberg Show Systems.
И другие яркие звезды. Подробнее смотрите на официальном сайте.
Прохор Шаляпин – певец.
Родион Газманов – шоумен и певец.
Родриго Эрнесто Гомез – посол Сальвадора.
Анна Штуккерт - инвестор, организатор International Congress of Investments.
Сергей Борг Белый – психолог, тарлтон, медиум.
Нушикян Елизавета – основатель Bees Media Group и Фонда Дмитрия Нагиева «Анна».
Аккредитация для СМИ: @eliza_nush
Следи за последними новостями конкурса и подавай заявки на участие через сайт http://www.tsaritsarussia.ru или на официальной странице в Instagram через директ: https://instagram.com/tsaritsa_russia1?igshid=xicw0r99nsoq
Ты можешь успеть! Будь первой!
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