В Москве наградили самых "модных" мам России

20 августа состоялась церемония вручения Премии Fashion Mama 2017. Кто стал достоин почетной награды?

Сразу стоит отметить, что в понятие FASHION не вкладывается только понятие моды. Fashion Mama - это событие для мам, чье сердце, душа и любовь, всегда были и будут рядом со своими детьми, но при этом они являются показательными лицами нашей страны и активно участвуют в культурной и светской жизни. Однако, все мамы оказались настолько очаровательными и блистательными, что премию можно было бы сравнить с конкурсом красоты. Это и не удивительно, ведь ее основателем является сама в прошлом лауреат премии «Женщина Года 2011» Наталья Рогова. Организаторы постарались на славу подчеркнуть привлекательность и уверенность именно женщины-мамы.

Награды вручались в следующих категориях: спорт, искусство, музыка, благотворительность, бизнес, политика, СМИ, модельный бизнес и мода.

Ведущими вечера стали Надежда Лысенко и Валентин Форостяный. Они задали веселую и непринужденную атмосферу шоу Fashion Mama. Среди публичных гостей премии: Ксения Новикова (экс-Блестящие), Наталья Асмолова (Блестящие), Алена Моргулина (Балаган Лимитед), Влади Блайберг («Голос «), Сара Окс («Голос»), Антон Зацепин (Фабрика Звезд). Сюрпризом вечера стало зажигательное выступление известной модели Анны Белис с песней «Топ-модель».

Кульминацией праздника стал показ вечерних платьев от Irneste. За великолепные образы моделей, в числе которых, конечно же, присутствовали и некоторые из лауреатов премии, на показе отвечал стилист мирового класса Петр Левенполь и его салон красоты Apartment 905.

А за красоту номинанток, ведущих и всех действующих лиц на сцене в этот день отвечала известная во всем мире школа профессионального визажа Make-Up Atelier Paris.

После награждения всех участниц и вручения личных номинаций гостей ресторана "Монарх" в Принц Парк Отеле ожидал великолепный торт от арт-кондитерской "Виктория".

Официальные партнеры премии: медицинский центр Icon Lab, студия бельевого стайлинга Алены Гизатуллиной, имиджмейкер Александра Бакаляс, компания Moreoll, школа визажа Make-up Atelier Paris, салон красоты Apartment 905, шоу-рум Melavane Shop, модельное агентство Anna Belis Model Agency, модельное агентство Fenich Fashion Factory, звездный визажист Irina Raid, фотограф Екатерина Кузьмина, студия флористики One Compliment for you, короны ручной работы Ксении Феевой, салон красоты Натальи Коянович.

Победители премии Fashion Mama 2017

Номинация «Спорт»

Наталья Василенко (Москва)

Ксения Старикова (Москва)

Номинация «Искусство»

Юлия Маркос (Москва)

Ксения Новикова, экс-Блестящие (Москва)

Наталья Асмолова (Блестящие) (Москва)

Алена Парфенова (Москва)

Номинация «Политика»

Зинаида Каплина (МР Дзержинский Калужской Области)

Номинация «Музыка»

Алена Моргулина (Балаган Лимитед) (Москва)

Вероника Ведерникова (Москва)

Номинация «Благотворительность»

Мария Дерябина (Москва)

Анна Шпикельман (Новосибирск)

Падиарова Мария (Чувашская Республика)

Номинация «Бизнес»

Евгения Веселовская (Омск)

Лилия Манаева (Москва)

Ирина Пашкова (Москва)

Виктория Сафонова (Москва)

Яна Соловьева (Новосибирск)

Номинация «СМИ»

Елена Вербицкая (Москва)

Кристина Арабина (Анапа)

Елена Скорнякова (Москва)

Номинация «Модельный бизнес»

Наталья Соболева-Горковцова (Москва)

Номинация «Мода»

Юлия Борисова (Москва)

Снежана Баранова (Санкт-Петербург)

Фото: Ярослава Снежина