В Москве обсудят актуальные изменения модной индустрии

Всероссийский форум «Маркировка и другие изменения в фэшн-индустрии: как сохранить свой бизнес в 2020 году» состоится 13 февраля 2020 года.

В 2020 году в России начнет действовать запрет на реализацию немаркированной обуви и одежды ряда категорий. Все участники рынка обязаны зарегистрироваться в системе и промаркировать весь товар. Уже с 1 марта 2020 года будет запрещено реализовывать немаркированную обувь. За нарушение законодательства о маркировке предусмотрены штрафы и даже реальные тюремные сроки. Закон обяжет ритейлеров, импортеров, производителей и оптовых закупщиков полностью перестроить процессы – от кассового обслуживания до закупок.

13 февраля компания Best Logistics совместно с ивент-агентством BBI проводит в Москве всероссийский форум, который подготовит участников рынка к реалиям ведения бизнеса в условиях обязательной маркировки товаров. Форум предназначен для диалога с властью, полного понимания процесса маркировки одежды и обуви, получения конкретных инструкций и разбора практических решений.

Программа форума:

Основные задачи маркировки. Этапы проведения реформы. Ожидаемый эффект;

Представитель департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Процесс маркировки: основные этапы и алгоритм работы;

Представитель Центра развития перспективных технологий;

Специфика таможенного оформления и последующего таможенного контроля маркируемых товаров;

Представитель Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Федеральной Таможенной службы;

Внедрение системы маркировки на примере сетевых компаний.

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