В Москве отгремел конкурс «Миссис Топ мира»

C 23 по 26 ноября в Москве прошел ежегодный Всероссийский конкурс красоты «Миссис Топ мира. Россия-2017», организатором и директором которого является Мария Ерошенко.

За главный приз в этом году боролись 26 конкурсанток из разных городов России. Многие их них добились успеха не только в семейной жизни, но и в карьере. Они занимают ответственные посты или имеют свой бизнес, а также развиваются творчески – поют, танцуют, рисуют…

Председателем жюри стал известный стилист, певец, шоу-мен Сергей Зверев. Оценивали конкурсанток также креативный директор Продюсерского центр «Останкино» Мария Тарханова и представители индустрии красоты - владелец и главный врач стоматологической клиники «Зубики.ру» Артур Пинхасов, владелица компании «Арт эт Бьюти», бьюти-байер эксклюзивных марок в области красоты и здоровья Римма Ботэ, автор и преподаватель Школы скульптурного лифтинга лица Яков Гершкович и другие.

Все они приготовили для участниц ценные подарки! Например, Артур Пинхасов - сертификат на 100 тысяч рублей на обслуживание в «Зубики.ру». Он объяснил, что их клиника – семейная, они выступают за семейные ценности, как и организаторы конкурса «Миссис Топ Мира».

Накануне финала девушки прошли два конкурсных тура. Сначала им нужно было сделать мини-презентацию о себе. Затем – рассказать о своем городе или крае и продемонстрировать традиционный наряд. Кроме того, конкурсанток ждали интересные тренинги и мастер-классы, а также знакомство с прессой.

А грандиозный финал мероприятия состоялся 26 ноября, в день матери, в Golden Palace. Победительницей в итоге стала Дикарева Екатерина (Новосибирск). Однако большинство зрителей отдали свои сердца другим девушкам, которые в итоге получили специальные номинации от членов жюри. Светлана Шерварли стала обладательницей престижнейшего титула «Миссис Останкино», а Алина Ранчинская по праву получила награду «Миссис Грация». Обе девушки – не только невероятно красивые, но еще умные и талантливые!

Светлана Шерварли – бизнес-леди, дизайнер интерьера, владелица дизайн-студии E.S.S.E. Design&Decoration. А еще она снимается как модель и актриса в рекламе и клипах. Кстати, Светлана Шерварли получила на конкурсе и второй титул «Миссис Естественная красота» от Якова Гершковича, пропагандиста натуральной красоты.

Алина Ранчинская – певица, автор песен. У нее уникальный талант – она может создавать композиции во всех музыкальных жанрах- шансон, поп, рок… Ей подвластно все! А еще она невероятно пластичная и изящная, недаром она раньше занималась балетом. Ее утонченность отмечали многие, в том числе Римма Ботэ, которая подарила ей набор эксклюзивной косметики.

«Миссис Топ Мира. Россия» - это национальный отбор участниц на международный конкурс красоты. В этом году победительница будет представлять Россию на «Woman of Universe» в Колумбии.