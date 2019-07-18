В Москве откроется первый монобренд Isabel Marant

Открытие первого в России монобрендового бутика парижского бренда запланировано на сентябрь 2019 года.

Магазин Isabel Marant будет расположен на первой линии первого этажа ТЦ «Крокус Сити Молл» и займет площадь 160 квадратных метров. В ассортименте монобренда можно будет найти основную коллекцию парижского дома, одежду из повседневной линейки Isabel Marant Etoile, аксессуары и обувь. Известно, что оформлением магазина занимается дизайн-студия Marant.