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Артем Кузелев

В Москве откроется первый монобренд Isabel Marant

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  • 18 Июля 201909:54
Сюжеты: Isabel Marant

Открытие первого в России монобрендового бутика парижского бренда запланировано на сентябрь 2019 года.

Магазин Isabel Marant будет расположен на первой линии первого этажа ТЦ «Крокус Сити Молл» и займет площадь 160 квадратных метров. В ассортименте монобренда можно будет найти основную коллекцию парижского дома, одежду из повседневной линейки Isabel Marant Etoile, аксессуары и обувь. Известно, что оформлением магазина занимается дизайн-студия Marant.

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