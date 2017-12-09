В Москве открылась Кулинарная Академия Goodman!

6 декабря состоялось открытие Первой профессиональной Кулинарной Академии GOODMAN совместно с компанией BORK в обновленном интерьере ресторана на Трубной. Мероприятие посетили звёзды шоу-бизнеса, популярные кулинарные блогеры и представители СМИ. Таким образом первыми критиками нового проекта стейк-хаусов Goodman оказались Алика Смехова, Константин Цзю, Мария Кожевникова и Анастасия Стоцкая.

Главная тема Кулинарной Академии — мясо. И это неудивительно! Для многих москвичей бренд GOODMAN сегодня является синонимом отличного стейка.

Повара и гастрономические эксперты Академии разработали несколько мастер-классов, в процессе которых можно узнать секреты приготовления тар-таров, стейков филе-миньон и рибай, научиться подбирать напитки к блюдам, постичь фирменные рецептуры приготовления правильных десертов. Занятия проходят на суперсовременной кухне, оборудованной техникой BORK, где каждый «студент» получает в полное распоряжение эргономичное рабочее место. Это пространство идеально подходит для вечеринок, корпоративов и семейных встреч.

Гостям презентации представили экспертов и провели небольшую экскурсию по учебной кухне. А потом звёзды, журналисты и блогеры примерили на себя необычную роль — они стали первыми слушателями Академии! Под руководством бренд-шефа Юрия Кудрявцева и шеф-повара Светланы Кочетковой гости приготовили тар-тар из мраморной говядины и сочные стейки Филе Миньон и Рибай категории Прайм. Точная рецептура, выверенная последовательность действий, профессиональное техника BORK и, конечно же, мастерство шефа обеспечили каждому отличный результат. Помимо секретов приготовления, Юрий Кудрявцев поделился с гостями некоторыми приемами современной сервировки.

Завершился вечер дружеским ужином, фотосессией, а также гостей ожидали подарки от партнеров: техника компании BORK, приглашения в центр косметологии Алии Шаламберидзе Star Beauty, подарочные корзины и сертификаты от брендов детского питания Habibi (первое детское питание халяль) и Егор Иваныч.

Информационным партнером презентации выступил интернет-портал о гастрономии KitchenMag, который уверен, что кулинария – это не рутина на кухне, а настоящее искусство!

Кулинарная Академия GOODMAN: Москва, Трубная площадь, дом 2.