В Москве открылась школа моды Front Fashion School

Основательницей нового образовательного проекта стала эксперт модной индустрии и обозреватель Vogue Ольга Михайловская.

Школа моды Front Fashion School начнет свою работу уже в конце текущего месяца, когда представит программу, которая может заинтересовать дизайнеров, журналистов, блогеров и стилистов. Проект Ольги Михайловской ставит перед собой задачу научить видеть и предвидеть модные тенденции, понимать законы индустрии и логику кадровых перестановок в модных домах, а главное – писать о этом так, чтобы было интересно.

На данный момент в программе Школы заявлено три курса: «История моды» (8 лекций с 28 ноября), интенсив «История моды» (с 19 января по 21 января» и «Фэшн-журналистика» (с 29 ноября по 23 декабря). Занятия в Front Fashion School ведут практикующие профессионалы индустрии.