В Москве открылась выставка дома Cartier

До конца марта для посещения в ГУМе доступна выставка, посвященная французской ювелирной марке.

Парижский ювелирный дом представил в московском ГУМе проект «Manifesto Cartier. В авангарде. Вне времени». В экспозицию вошли инсталляции и объекты, иллюстрирующие историю марки и рассказывающие об ее фирменном символе – пантере. Центральным экспонатом выставки стал интерактивный куб, внутри которого можно посмотреть фотографии ювелирных украшений в разных плоскостях, а также узнать о процессе их создания.

Расположилась экспозиция в первой линии ГУМа и будет работать до 31 марта.