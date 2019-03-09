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Артем Кузелев

В Москве открылась выставка дома Cartier

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  • 09 Марта 201910:00
Сюжеты: Cartier

До конца марта для посещения в ГУМе доступна выставка, посвященная французской ювелирной марке.

Парижский ювелирный дом представил в московском ГУМе проект «Manifesto Cartier. В авангарде. Вне времени». В экспозицию вошли инсталляции и объекты, иллюстрирующие историю марки и рассказывающие об ее фирменном символе – пантере. Центральным экспонатом выставки стал интерактивный куб, внутри которого можно посмотреть фотографии ювелирных украшений в разных плоскостях, а также узнать о процессе их создания.

Расположилась экспозиция в первой линии ГУМа и будет работать до 31 марта.

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